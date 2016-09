Stařec (80) půjde do vězení za nahé zahradničení

Osmdesátník Kevin Lavelle půjde na osm měsíců do vězení, protože veškeré domácí a zahradní práce konal úplně nahý. Na městský úřad ve městě Stockport pravidelně přicházely stížnosti, že starý soused běžně myje auto nebo čistí okapy, aniž by byl do čehokoli oblečen. U soudu byl muž shledán vinným za obnažování se na veřejnosti. Stížnosti sousedů byly opravdu rozmanité. Začátkem měsíce byl Kevin viděn, jak zahradničí před domem pouze v modrém klobouku, jindy zcela nahý měnil kolo u auta na své příjezdové cestě. „Zprvu nám jeho nahota tolik nevadila, protože se pohyboval jen na svoji zahradě za domem, ale když se začal přesouvat dopředu, zakročili jsme,“ sdělil jeden ze sousedů. Soud nakonec trest zmírnil na každodenní domácí vězení od 4:00 hod. odpoledne do 23:00 hod. večer.