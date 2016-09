Chtěl uvolnit střeva, tak si do konečníku strčil láhev

Zvláštní metodu na léčbu zácpy použil nejmenovaný muž z Číny, který si do konečníku strčil dětskou lahvičku na mléko. Ke své smůle to přehnal a láhev objevili až lékaři rentgenem v jeho pánvi. Šedesátiletý muž měl metodu jistě dobře promyšlenou, ale nedopatřením strčil láhev moc daleko a najednou ji nebyl schopen vyndat. Vystresovaný z neobvyklé situace se rychle přepravil do nemocnice ve městě Zhuai, kde lékařům raději hned řekl pravdu. Prý se neobvyklou metodou snažil stimulovat střeva. Otázkou zůstává, proč muž nejprve nevyhledal pomoc farmaceutů a pustil se do podivuhodné alternativní léčby.