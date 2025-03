Muž přežil v závěji na zmraženém pivu

Muž z Aljašky přežil tři dny zapadlý v závěji a to jen díky zmrzlým plechovkám piva. Clifton Vial (52) se se svým vozem pohyboval v poměrně odlehlé oblasti města Nome, když jeho auto najelo do závěje. S autem nebylo možné vyjet a situaci komplikoval fakt, že Vial měl na sobě tenisky, rifle a tenkou bundu. Když teplota klesla k -28°C konečně si připustil, že bude mít velký problém. „Snažil jsem si dostat z auta a vyhrabat se ven, ale zapadl jsem tak nešikovně, že než by se mi to podařilo, měl bych pořádné omrzliny,“ sdělil novinářům Vial. Naštěstí měl v autě spacák a příležitostně nastartoval motor, aby se trochu zahřál od topení. Dalším problémem se ukázal nedostatek jídla. Jediné, co se mu podařilo objevit, bylo několik plechovat piva Coors Light. „Odřízl jsem víčko plechovky a nožem vydloubával obsah,“ vyprávěl Vial. Rodina věděla, že se vydal do města, tak jim nepřišlo divné, že není doma. Pátrání se rozjelo až po upozornění nařízeného z práce, který se podivoval nad tím, že nedorazil na směnu. Do pátrání se zapojila policie, hasiči, kolegové z práce a další dobrovolnicí a po 60 hodinách bylo jejich snažení korunováno úspěchem.