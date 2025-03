Soudce odsoudil muže k romantické schůzce s manželkou

Americký soudce nařídil muži obviněnému z domácího násilí, aby svoji ženu vzal na pořádné rande. Podle deníku Sun Sentinel dostal Joseph Bray (47) od soudce příkazem, aby své manželce Sonje (39) koupil květiny, vzal ji na bowling a romantickou večeři. Soudce John Hurley také páru nařídil vyhledat odbornou pomoc v manželské poradně. Bray byl obviněn z fyzického napadení manželky, která na něj údajně pliva, protože jí nepopřál k narozeninám. To jej dopálilo a smýknul s ní na pohovku a popadl pod krkem. Pokud odsouzený nesplní do písmene příkaz soudce, půjde do vězení. „Cestou se zastavíte koupit kytici pro manželku. Pak pojedete rovnou domů vyzvednout ženu, hodíte se do gala a vezmete ji do restaurace. Po večeři půjdete na bowling,“ nařídil doslova soudce Hurley.